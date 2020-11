Das AvP-Insolvenzverfahren ist eröffnet

„Für uns wird es nun in den kommenden Wochen darum gehen, den Forderungsbestand der AvP einzuziehen und die anzumeldenden Forderungen der Apotheken zu prüfen“, erklärt Hoos. „Darüber hinaus gilt es, die Vergangenheit des Unternehmens aufzuarbeiten und sich ergebende insolvenzspezifische Ansprüche geltend zu machen. Nicht zuletzt sollen aber auch für die verbleibenden Beschäftigten sowie die restlichen Geschäftsbereiche zufriedenstellende Lösungen gesucht werden.“

Wie der öffentlichen Bekanntmachung des Amtsgerichts Düsseldorf zu entnehmen ist, wird am Dienstag, den 15. Dezember 2020 um 11 Uhr, im Congress Center Düsseldorf Süd die Gläubigerversammlung stattfinden, in der auf der Grundlage eines Berichts des Insolvenzverwalters über den Fortgang des Verfahrens beschlossen wird. Hier werden die Gläubiger über die Person und Rechtshandlungen des Insolvenzverwalters sowie die Entscheidung über den Fortgang des Verfahrens Beschlüsse fassen.

Am 15. September 2020 hatte die in Düsseldorf ansässige AvP Deutschland GmbH einen Insolvenzantrag gestellt. Mit rund 3.500 Kunden und einem jährlichen Abrechnungsvolumen von rund 7 Milliarden Euro gehörte AvP zu den großen Abrechnungsdienstleistern in Deutschland. Allein das Abrechnungsgeschäft mit den Krankenhaus-Apotheken hatte ein jährliches Rezeptvolumen von rund 3 Milliarden Euro. „Wir freuen uns, dass wir bereits in den ersten Wochen des Verfahrens diesen Geschäftsbereich der AvP sicher und ohne Komplikationen für die Apotheken an Noventi verkaufen konnten, denn er zählt zu den versorgungsrelevanten Bereichen“, so Hoos. Anfang November wird Noventi mit Geschäftsmodellen auf die ehemaligen AvP-Kunden zukommen.