Das Porsche-Gate von Brandenburg

In einer Presseerklärung benennt der Apothekerverband die Äußerung zwar nicht konkret, äußert sich aber dennoch kritisch. Demnach sei der Gesprächstermin vor einer Woche nur gegen großen Widerstand des Ministeriums überhaupt zustande gekommen und das Gespräch selbst weitestgehend ergebnislos verlaufen. „Es brachte nur zutage, dass sich das Wirtschaftsministerium offenbar nicht für eine Sicherung der unverschuldet in Not geratenen Apotheken und damit für die Sicherstellung der ordnungsgemäßen Arzneimittelversorgung der Bevölkerung in Brandenburg interessiert“, sagt Olaf Behrendt, Vorsitzender des Apothekerverbandes Brandenburg. „Ein eindringliches Schreiben des AVB an den Ministerpräsidenten mit der Schilderung der existenzbedrohenden Situation der betroffenen Apotheken vor drei Wochen erachtete die Staatskanzlei nicht einmal einer Antwort wert.“

Keine Antwort vom Finanzministerium

Auch auf ein Schreiben an das Finanzministerium mit der Bitte um Unterstützung habe es keine Antwort gegeben. „Hier wollte der Verband darüber sprechen, ob es möglich sei, wenigstens die fällige Umsatzsteuer zu erlassen oder zinslos zu stunden, um nicht noch mehr Geld aus den Apotheken abzuziehen“, so Behrendt weiter. „Einzig das Gesundheitsministerium zeigte sich sofort an sehr konstruktiven Gesprächen interessiert.“

Nun rudert das Wirtschaftsministerium ein Stück zurück. Auf Nachfrage der DAZ heißt es am Freitag aus der Pressestelle, für das Ministerium stehe es außer Frage, in Not geratene Apotheken zu unterstützen, „auch wenn wir nicht mit der Gießkanne herumlaufen können.“ Bei dem Treffen habe es sich um „ein internes Gespräch mit zugespitzter Diskussion gehandelt, bei dem es einige Missverständnisse gab“. Es sei ärgerlich, dass Versatzstücke daraus an die Öffentlichkeit gelangten, ohne das Gespräch in Gänze abzubilden. Der in der Kritik stehende Abteilungsleiter habe inzwischen reagiert und sich in einem Brief an all jene, die ihn angeschrieben hatten, erklärt.