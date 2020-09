Verband und Kammer Nordrhein bemühen sich im Fall AvP

Der Verband erklärt in einer Mitgliederinformation, die betroffenen Mitglieder würden in zahlreichen Einzelgesprächen beraten. Gleichzeitig spreche der Verband mit Lieferanten, Banken und Rechtsexperten, „um an sofort wirksamen Hilfsmaßnahmen zu arbeiten“. Diese werden jedoch nicht näher benannt. „An vorderster Stelle“ stehe der Kontakt zum Insolvenzverwalter von AvP, der „unmittelbar stattfinden“ werde. Dazu erklärt der Verband: