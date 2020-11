Granatapfel – die paradiesische Frucht

Die gefällige Form des Granatapfels, der mit seiner glatten Schale gut in eine Menschenhand passt, sowie sein überraschend dekoratives Inneres mit den blutroten, saftigen Kernen haben die menschliche Phantasie zu allen Zeiten angeregt. Kaum eine Frucht ist wohl so religiös mythologisch und symbolisch aufgeladen wie der Granatapfel. Er spielt im jüdischen, christlichen, muslimischen und buddhistischen Glauben ebenso eine Rolle wie in der griechischen und persischen Mythologie.