Goji-Beeren – das Risiko-Food

Die Goji-Beere wächst auch in Europa: Wir kennen sie als rote Bocksdorn- oder Chinesische Wolfsbeere, die einen beliebten Zierstrauch schmückt, den Gemeinen Bocksdorn. Die Pflanze gehört zu den Nachtschattengewächsen (Solanaceae). Als Superfood im Handel ist die aus China eingeführte, getrocknete oder verarbeitete Beere, die im tibetischen Himalaya-Gebiet angeblich eine besonders saftige und süße Qualität aufweist. Die länglichen, bis zu 1 cm großen Beeren schmecken süßlich, vergleichbar einer Mischung aus Dörrpflaumen und Feigen. Verkauft werden sie getrocknet, als Fruchtzubereitung bzw. Konfitüre, als Pulver und in Kapselform, in Nahrungsergänzungsmitteln und Teemischungen auch als Bestandteil verschiedener Rezepturen.