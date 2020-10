Nitrosamine auch in Rifampicin gefunden

Eigenen Angaben zufolge hat Swissmedic ihre Ergebnisse an das EDQM und die Europäische Arzneimittel-Agentur EMA weitergeleitet. Dort wird bereits geprüft: Die EMA informiert, dass die Arzneimittelbehörden in der EU ebenfalls das Vorhandensein der Nitrosamin-Verunreinigung 1-Nitroso-4-Methylpiperazin in einigen Wirkstoffchargen von Rifampicin untersuchten. Die Coordination Group for Mutual Recognition and Decentralised Procedures – Human (CMDh), die die EU-Mitgliedstaaten vertritt, arbeite an einer sorgfältigen Prüfung der Wirkstoffe und stehe in Verbindung mit den betroffenen Unternehmen.

Sobald wesentliche Ergebnisse vorliegen, wollen Swissmedic und die EMA darüber informieren sowie die zu treffenden Maßnahmen kommunizieren.