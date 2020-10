Auch im Saarland gibt es 12,61 Euro

Nachdem am gestrigen Montag in Bornheim bei Bonn erstmalig in einer öffentlichen Apotheke in Deutschland geimpft wurde, zogen nun die Apotheker des Saarlands nach: Wie die AOK Rheinland-Pfalz/Saarland und der Saarländische Apothekerverein heute in einer Pressemitteilung bekannt gaben, ist ein gemeinsames Modellprojekt zur Grippeschutzimpfung in öffentlichen Apotheken erfolgreich gestartet.