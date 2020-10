Impfende Apotheker - im Saarland ein Erfolgsmodell?

Obwohl die Meinungen gespalten sind, ob die Grippeimpfung tatsächlich in Apotheken erfolgen sollte, fürchtet sie sich nicht vor einem Konflikt mit der Ärzteschaft. „Wir sitzen alle in einem Boot. Wenn wir uns gegenseitig blockieren, ist damit niemandem geholfen – am wenigsten den Patienten. Wenn ein Arzt eine Weiterbildung in der Pharmakologie absolviert hat und Medikationsanalysen anbietet, warum sollte ich nach einer korrekten Schulung nicht auch Impfungen anbieten können?“ Grundsätzlich seien ihr bekannte Ärzte dafür aufgeschlossen, dass Apotheker an dieser Stelle das Gesundheitssystem unterstützen.