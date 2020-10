Epstein-Barr-Viren und die Gefährlichkeit der Kusskrankheit

Diese treten regional sehr unterschiedlich auf. Das Nasopharyngeale Karzinom ist

z. B. vermehrt in Süd-Ost-Asien anzutreffen, wo es der häufigste Tumor bei jungen Erwachsenen ist, sowie in Nordafrika. In Europa dagegen kommt es eher selten vor. Burkitt-Syndrom ist häufiger in Zentralafrika zu finden und T-Zelllymphome kommen fast ausschließlich in Japan vor. Daraus ergibt sich die Frage, worin die Gründe für diese unterschiedliche Verteilung liegen.