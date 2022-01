Hinweise verdichten sich: Eppstein-Barr-Virus wohl ein Auslöser der Multiplen Sklerose

In „Science“ wurde parallel zur Studie ein einordnendes Papier veröffentlicht. Demnach ist der Mechanismus, wie die EBV-Infektion eine MS auslösen könnte, noch nicht aufgeklärt. Wohlgemerkt infizieren sich mehr als 90 Prozent der Menschen in ihrem Leben mit EBV – nur wenige davon erkranken an MS, obwohl das Virus lebenslang im Körper verbleibt. Andere Parameter wie genetische Faktoren müssen hier also berücksichtigt werden.

Von den neuen Erkenntnissen erhofft man sich nun, daraus Behandlungsstrategien zu entwickeln. Doch der Weg dorthin ist wahrscheinlich noch weit. Für Prof. Dr. Wolfgang Hammerschmidt, Leiter der Gruppe Genvektoren am Helmholtz Zentrum München sprechen die neuen Daten aber definitiv für eine Korrelation von EBV-Infektion und MS, was eine Kausalität wahrscheinlich mache, aber dennoch nicht beweisen könne. „Wie die Autoren anführen, wäre eine prophylaktische Vakzine, die eine sterile Immunität induziert und EBV-Infektionen verhindert, ein ideales Mittel, die Entstehung von MS zu minimieren“, erklärt Hammerschmidt. Dass ein EBV-Impfstoff mit solchen überragenden Eigenschaften entwickelt werden kann, sei derzeit jedoch unwahrscheinlich. „Realistisch ist es, einen Impfstoff mit der Indikation ‚Infektiöse Mononukleose‘. also der durch EBV hervorgerufenen Erkrankung, zu entwickeln, der das zusätzliche Risiko einer Infektiösen Mononukleose-Erkrankung bei der Entstehung von MS ausschaltet.“ Es sei bekannt, dass eine Infektiöse Mononukleose das Risiko, an MS zu erkranken, weiter erhöht. Die Studie unterscheide aber leider nicht zwischen (klinisch inapparenter) EBV-Infektion und Infektiöser Mononukleose (Pfeiffersches Drüsenfieber). Hammerschmidt arbeitet mit seinem Team selbst an der Entwicklung eines Impfstoffs gegen EBV.

Prof. Dr. Roland Martin, Gruppenleiter Neuroimmunologie und Multiple Sklerose am Universitätsspital Zürich in der Schweiz äußert sich ähnlich: „Die frühe Impfung, wenn sie wirksam wäre, würde einen großen Fortschritt bedeuten, und, wenn es dann nicht mehr zur MS käme, wäre die Hauptaussage der Arbeit tatsächlich bewiesen“, erklärt er.