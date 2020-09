PEI: kein Mangel an Grippeimpfstoffen

Das Paul-Ehrlich-Institut (PEI) erwartet keinen Mangel an Grippeimpfstoffen: Klaus Cichutek, Präsident des PEI, erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (dpa): „Wir können derzeit keinen Mangel an Grippeimpfstoff für die Influenzasaison 2020/21 in Deutschland erkennen. Wir gehen davon aus, dass die Hersteller mindestens 21 Millionen Dosen bereitstellen werden.“ Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) orderte eigenen Angaben zufolge sechs Millionen Impfdosen. Zum Vergleich: In der Grippesaison 2019/20 gab es insgesamt 21,2 Millionen Impfdosen, im Jahr zuvor (2018/19) waren es 15,7 Millionen Impfdosen.