Apothekenmitarbeiter: Corona-Austausch-Möglichkeiten behalten!

In der Coronakrise sind bestehende Probleme wie beispielsweise die Lieferengpässe in Apotheken noch sichtbarer zu Tage getreten als zuvor. Wenn man während einer Pandemie vermeiden will, dass Patienten nochmals in die Apotheke müssen, um ein zunächst nicht verfügbares Arzneimittel abzuholen, muss man etwas tun. Die Politik hat mit der SARS-CoV-2-Arzneimittelversorgungsverordnung auf die Situation reagiert. Seit dem 22. April 2020 dürfen Apotheker unter anderem nach Rücksprache mit dem Arzt Arzneimittel nach „aut simile“ austauschen – sofern kein wirkstoffgleiches Präparat verfügbar oder lieferbar ist. Um die Apotheker bei solchen pharmazeutischen Entscheidungen zu unterstützen, hat die Arzneimittelkommission der Deutschen Apotheker (AMK) Äquivalenzdosistabellen herausgegeben.

Gut gemacht oder nur gut gemeint? Das wollte DAZ.online von seinen Lesern wissen. Diese haben ihre aktuellen Erfahrungen aus der Praxis mit uns geteilt.