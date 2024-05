Aber nicht nur Urlaubsreisen werden durch die EU und das Schengen-Abkommen vereinfacht: Auch Auslandssemester und -praktika sind innerhalb der EU deutlich leichter umsetzbar. Die Anerkennung von Prüfungsleistungen im Ausland ist leider im Pharmaziestudium noch schwierig, eine Behebung dieser Problematik wäre jedoch wünschenswert. Abgesehen davon kann man für Auslandsaufenthalte während des Studiums über die Heimatuniversität finanzielle Unterstützung über das Erasmus+ Programm der EU beziehen. Dadurch fällt eine große finanzielle Last für Studierende weg und ein solcher Aufenthalt kann einer größeren Breite an Studierenden ermöglicht werden.

EU-Richtlinien im Pharmaziestudium

Entscheidungen des EU-Parlaments und der Kommission können auch einen direkten Einfluss auf die pharmazeutische Ausbildung haben. Bis diese EU-Richtlinien auf nationaler Ebene umgesetzt werden, kann es eine Zeitverzögerung geben, sie legen jedoch definitiv den Grundstein für nationale Entscheidungen. Als Beispiel können hier die Empfehlung des EU-Rates zu einem Qualitätsrahmen für Praktika oder auch die Richtlinie 2005/36/EG genannt werden. Letztere steckt die Rahmenbedingungen für die pharmazeutische Ausbildung ab und es bestand die Möglichkeit, im Februar im Rahmen der „Have your say“ Plattform bei der EU-Kommission Stellungnahmen einzureichen. Diese Möglichkeit haben wir als BPhD genutzt und unsere Meinung stellvertretend für Pharmaziestudierende in Deutschland dargestellt. Die Aktualisierung der Richtlinie wurde im März von der Kommission bestätigt. Andere europäische Studierendenverbände haben ebenfalls Zuspruch zur Änderung geäußert und sind aktiv geworden [2].

EPSA Annual Reception

Im Herzen der Europäischen Union, im Parlament in Brüssel, fand im März dieses Jahres die Annual Reception (AR) der European Pharmaceutical Students´ Association (EPSA) statt. Bei dieser Veranstaltung haben die EPSA und auch ihre Mitglieder die Möglichkeit, ihre jeweilige Arbeit zu einem wichtigen aktuellen Thema zu präsentieren und Diskussionen mit Stakeholdern und Abgeordneten des Europäischen Parlaments (MEPs) anzuregen. An dieser Veranstaltung haben einige Vorstandsmitglieder des BPhD teilgenommen und dafür mehrere Tage in Brüssel verbracht, konnten dabei Pharmaziestudierende aus ganz Europa kennenlernen, die Stadt erkunden und an einer Führung durch das Parlamentsgebäude teilnehmen. Der Höhepunkt dieser Veranstaltung waren aber sicher die Podiumsdiskussionen zum Thema „Mental Health“ mit MEPs im Parlament. Die Möglichkeit eines Zusammentreffens von Personen mit einerseits politischem Einfluss und andererseits Studierenden mit pharmazeutischem Fachwissen schaffte einen einzigartigen Dialog zu kritischen Themen des europäischen Gesundheitssektors und möglichen Maßnahmen.

Als vereinigte Europäische Union wird durch verschiedene Aspekte ein Gefühl der Zusammengehörigkeit und der Gemeinschaft geschaffen. So ist ein langanhaltender Frieden, der finanziell geförderte Austausch von Studierenden und gemeinsame Meinungsbildung in der Politik möglich. Gerade gelebte europäische Demokratie hautnah mitzuerleben, war eine Erfahrung, die wir nicht missen wollen. Deshalb engagieren wir uns im BPhD für den Erhalt und die Förderung einer solchen gemeinschaftlich, solidarischen und interprofessionellen Zusammenarbeit auf europäischer Ebene.

Um dieses wertvolle Gut der Demokratie und Freiheit beizubehalten, ist die aktive Beteiligung unentbehrlich. Also informiert euch, beteiligt euch und geht am 9. Juni wählen. Denn unsere Zukunft steht in den Sternen!

