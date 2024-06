Doch das gelingt nicht immer reibungslos: TI-Ausfälle, Software-Probleme und die Abläufe in den Praxen führen bisweilen dazu, dass Patientinnen und Patienten länger auf ihre Arzneimittel warten müssen als nötig. In den ersten Wochen war punktuell von chaotischen Zuständen in den Apotheken zu lesen. Sind diese Kinderkrankheiten inzwischen auskuriert? An welchen Stellen hakt es womöglich noch? Lassen Sie es uns wissen und beteiligen Sie sich an unserer aktuellen Umfrage!