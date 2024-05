Allegra jetzt auch als Schmelztablette

Der erste Vertreter der OTC-Bilastin-Arzneimittel – Allegra® von Sanofi – wurde bislang nur in Tablettenform angeboten. Nun steht auch dieses Präparat zusätzlich in der Darreichungsform Schmelztabletten zur Verfügung. Da sie ohne Wasser eingenommen werden können, sind sie Sanofi zufolge „praktisch für unterwegs und für die Reiseapotheke“. Allegra® Schmelztabletten werden mit Erdbeergeschmack in Packungsgrößen mit 6 und 20 Schmelztabletten angeboten.