Antiallergikum Bilastin kommt in die Selbstmedikation

Bereits seit dem 1. März ist das H 1 -Antihistaminikum Bilastin in Konzentrationen von 20 mg je abgeteilter Form nicht mehr verschreibungspflichtig, sofern auf Behältnissen und äußeren Umhüllungen eine Beschränkung der Anwendung auf Erwachsene und Jugendliche ab zwölf Jahren angegeben ist. Die entsprechende Änderung der AMVV wurde am 28. Februar 2022 im Bundesanzeiger veröffentlicht und trat einen Tag später in Kraft. Der Bundesrat hatte dem Verordnungsentwurf am 11. Februar 2022 zugestimmt.