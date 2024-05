Verhütung und Schwangerschaftstests bis zu drei Jahre nach Behandlungsende!

Seit dem Jahr 2019 gibt es vom Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) für die Abgabe von oralen Retinoiden eine Checkliste für Apotheker:innen. 2023 erinnerte die DAZ daran, dass Wissenslücken hinsichtlich des Fehlbildungsrisikos in der Schwangerschaft von Acitretin, Alitretinoin und Isotretinoin dringend geschlossen werden müssen.

Doch in Deutschland kommt es weiterhin zu Schwangerschaften bei Frauen, die orale Retinoide einnehmen, darauf macht ein aktueller Rote-Hand-Brief aufmerksam. Die Anzahl an Mädchen und Frauen im gebärfähigen Alter, die Isotretinoin einnehmen, sei zudem zwischen 2004 und 2019 in Deutschland gestiegen.