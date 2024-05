Habeck bei Sandoz: Grundversorgergipfel „unbedingt notwendig“

Der Besuch Habecks in Sachsen-Anhalt bildete den Abschluss einer zweitägigen „Pharma-Reise“. Zuvor war er bereits in Hessen und Niedersachsen gewesen und hatte sich unter anderem beim Biotechnologieunternehmen Zedira und dem Merck-Konzern Anregungen geholt.

Bedeutung der Generika-Industrie

In Barleben zeigte sich Habeck von der „schieren Menge“ an Pillen, die an dem Standort produziert werden, beeindruckt. Dies mache einem die Bedeutung der Generika-Industrie deutlich, die den „alltäglichen Gebrauch“ sichere. In Barleben werden laut Sandoz am Tag etwa 40 Millionen Pillen hergestellt. Jedes sechste in Deutschland verschriebene Arzneimittel kommt aus dem Ort in Sachsen-Anhalt.

Den vorgeschlagenen Grundversorgergipfel bezeichnete Habeck als „unbedingt notwendig“. Er werde sich diesbezüglich mit dem Kanzleramt und auch dem Bundesgesundheitsministerium kurzschließen. Er warnte vor einer Produktionsverlagerung ins Ausland. Man müsse „vielleicht auch definieren“, ob bestimmte Arzneimittel zu einem Anteil in Europa oder Deutschland hergestellt werden müssten, um Risiken in den Lieferketten vorzubeugen. Dies gelte auch dann, wenn Arzneimittel dann „ein Tickchen“ teurer würden.

„Ökonomisierung“ zu weit getrieben

Weigold hatte zuvor kritisiert, dass durch die Rabattverträge „die Ökonomisierung“ übertrieben wurde. Es gebe teilweise keine „Nachhaltigkeit“ mehr bei lebensnotwendigen Arzneimitteln und das bedeute, dass viele Firmen aussteigen.

Erst in der vergangenen Woche hatte auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) der Branche weitere Unterstützung zugesichert. Anlässlich der Grundsteinlegung für ein neues Forschungszentrum von Merck, in das der Pharma- und Chemiekonzern mehr als 300 Millionen Euro investiert, sprach Scholz von einem „Bekenntnis zu Deutschland als starkem Pharma-, Industrie- und Forschungsstandort“.