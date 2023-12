„Apotheker spielen eine enorm wichtige Rolle“

In diesem herausfordernden Umfeld misst der Sandoz-Deutschland-Chef den Apotheken eine wichtige Funktion zu. Diese spielten vor allem bei der Grundversorgung eine „enorm wichtige Rolle“, wenngleich sie selber stark unter Druck stünden und mit der aktuellen Entwicklung in der Gesundheitspolitik „äußerst unzufrieden“ seien. Weigold: „Das kann ich ihnen nicht verdenken, denn die Patienten schlagen natürlich bei den Apotheken und nicht im Gesundheitsministerium auf. In der Apotheke manifestieren sich der Ärger und die Verzweiflung der Bürger.“

Der Pharmamanager betont, dass Sandoz „sehr stark“ in den Apotheken, bei den Ärzten und den Großhändlern vertreten sei. „Wir haben einen eigenen Apotheken-Außendienst und sind in einem sehr engen Austausch mit der Apothekerschaft“, so Weigold. Von den rund 17.000 Apotheken in Deutschland decke Sandoz ungefähr 80 Prozent ab.