„Deutschland braucht eine starke Gesundheitswirtschaft“ – davon ist man beim Bundesverband der Pharmazeutischen Industrie (BPI) überzeugt. Dass dies auch die Politik so sieht, zeigt nicht nur die vom Bundeskabinett auf den Weg gebrachte Pharmastrategie. Bei der diesjährigen BPI-Hauptversammlung in Berlin verdeutlichten dies auch nochmal führende Vertreter der Regierung und der Opposition.

Schon am Dienstag sprachen sich bei der Vorabendveranstaltung Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) und Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) für einen starken Pharmastandort aus: „Wir müssen die pharmazeutische Industrie, die Forschung aber auch die Mengenproduktion hierzulande hochhalten, um nicht nur unsere Bevölkerung, sondern auch die Weltbevölkerung versorgen zu können“, sagte Habeck. Deutschland sei vielleicht nicht mehr die Apotheke der Welt, aber allemal stark in der pharmazeutischen Industrie. Lauterbach erklärte: „Die Bundesregierung will im Bereich der pharmazeutischen Industrie einen Neuanfang wagen – einen Aufbruch. Und die Pharmastrategie ist hier ein zentraler Baustein.“

Merz: Deutschland ist nicht attraktiv für Innovationen

Am Mittwochvormittag empfing der BPI zudem den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz. Auch er betonte, dass Deutschland ein wichtiger Pharmastandort bleiben beziehungsweise wieder werden müsse. Es habe eine Verteufelung der Biotechnologie und Gentechnik gegeben, die Innovationen wurden lange Zeit ausgebremst. Mit Blick auf die Arzneimittel-Lieferengpässe sagte Merz, es sei inakzeptabel, dass man abhängig sei von Standorten außerhalb Europas. Es sei ein Alarmsignal, wenn es nur eine Herstellungsstätte für Penicillin in Europa gebe. Ausdrücklich sprach Merz auch die Apotheken an, aus denen ihm einiges zugetragen werde: „Wir müssen in der Europäischen Union dafür sorgen, dass unsere Apotheken ausreichend mit Medikamenten versorgt sind“. Dass er so etwas einmal in Deutschland sagen müsse, hätte er nicht gedacht.

Overwiening: Vertrauenskultur entwickeln

Auch ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening war zu Gast beim BPI. In einer Gesprächsrunde zusammen mit dem BPI-Vorstandsvorsitzenden Oliver Kirst und der Medizinethikerin Alena Buyx – bis vor Kurzem Vorsitzende des Deutschen Ethikrats – betonte sie erneut, dass vieles, das Apotheken tagtäglich leisten, nicht gesehen werde. Etwa, weil die Menschen gesund sind oder Apotheken eben (noch) so selbstverständlich sind „wie der Strom aus der Steckdose“. Doch sie seien nicht nur ein Ort des sozialen Friedens, sondern auch Treiber vieler digitaler Innovationen. Für die Zukunft der Gesundheitsversorgung liegt der ABDA-Präsidentin vor allem Vertrauen und Zusammenarbeit am Herzen: Lange seien die Beteiligten im Gesundheitswesen im Misstrauen trainiert worden – und die Politik habe sie gegeneinander ausgespielt. Das dürfe nicht mehr sein, sondern es müsse eine Vertrauenskultur entwickelt werden – denn das sei am Ende auch das Beste für die Patientinnen und Patienten. Als Beispiel für eine erfolgreiche vertrauensvolle Zusammenarbeit nannte Overwiening das ARMIN-Projekt in Sachsen und Thüringen. Durch die gemeinsame Stärkung der Therapietreue habe man die Sterblichkeit um 16 Prozent senken können. Die ABDA-Präsidentin warb für eine gemeinsame Initiative, um das Vertrauen zu stärken.