Krankenkassen kritisieren Pharmastrategie des Bundes

Die Pharmaindustrie klagt seit vielen Jahren über die schlechten Rahmenbedingungen in Deutschland. Weder mit Blick auf Innovationen noch auf die Produktion sei der Standort allzu attraktiv, heißt es. Wegen der anhaltenden Lieferengpässe rückte das Thema in zunehmendem Maß in die Öffentlichkeit.

Die Ampel-Koalition begann die Industrie zu umwerben. Zunächst mit einem Pharmagipfel im Bundeskanzleramt, dann mit einer Mitte Dezember beschlossenen Pharmastrategie, in der die Branche als „Schlüsselsektor und Leitindustrie der deutschen Volkswirtschaft“ bezeichnet wird.

Laut Verband der forschenden Arzneimittelhersteller (Vfa) ist die Strategie „eine große Chance für den Standort Deutschland“, laut Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller (BAH) wurde die „Wertschätzung“ „lange vermisst“. Pro Generika bemängelte allerdings, dass mit der Strategie zwar der Standort, nicht aber die Grundversorgung gestärkt werde.

Barmer: Vorschläge „recht unkonkret“

Wie aber stehen die Krankenkassen zur Pharmastrategie? Der Barmer-Vorstandsvorsitzende Christoph Straub sagte in einem vergangene Woche auf der Webseite der Versicherung veröffentlichten Interview, es sei gut, dass die Bundesregierung beispielsweise Investitionszuschüsse für Produktionsstätten prüfe, auch wenn die Vorschläge noch „recht unkonkret“ seien.