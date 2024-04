Brexit hat Arzneimittelengpässe in Großbritannien verschärft

Zudem hinke das Vereinigte Königreich der EU bei der Neuzulassung von Arzneimitteln hinterher. So wurden im Jahr 2023 in 56 Fällen Arzneimittel erst später zugelassen als in der Europäischen Union. Acht Arzneimittel, die in der EU auf den Markt kamen, verpassten die Zulassung im Vereinigten Königreich. Lediglich in vier Fällen erfolgte die Zulassung schneller als in der EU.