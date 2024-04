Apothekeninhaber und Branchenvertreter in England schlagen Alarm: Immer mehr Apotheken auf der Insel müssen ihren Betrieb aus wirtschaftlichen Gründen aufgeben. Nach Zahlen der „NHS Business Services Authority“ (NHSBSA) vom Oktober 2023 liegt die Zahl der aktiven Apotheken in England derzeit auf dem niedrigsten Stand seit 2015/2016. Die „Association of Independent Multiple Pharmacies“ (AIMp) wiederum hat errechnet, dass seit 2019 mehr als 400 Apotheken geschlossen worden sind, berichtet das Fachmedium „The Pharmacist“ in einem aktuellen Beitrag.