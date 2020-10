Aus BASF-Anlage fließen 300 Kilogramm Imidazol in den Rhein

Der in der Pharmaindustrie als Baustein und Reagenz eingesetzte Stoff Imidazol ist in der Wassergefährdungsklasse 2 als deutlich wassergefährdend eingestuft. Eine Pressesprecherin des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten (MUEEF) betont jedoch, dass sich aus der aktuellen Betriebsstörung bei BASF keine negativen Auswirkungen auf Mensch und Umwelt ergeben. Sie verweist darauf, dass die rund 300 Kilogramm Imidazol durch den derzeitigen Abfluss des Rheins von zirka 1.400.000 Liter pro Sekunde an der Einleitstelle stark verdünnt worden wären. „Bei Wasserlebewesen sowie auf das gesamte Ökosystem des Rheins können ersichtliche Schäden wegen der im Rhein minimalen Konzentrationen nicht auftreten“, so die Sprecherin gegenüber DAZ.online.