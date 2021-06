Aus Umweltgründen: Carbamazepin-Einsatz halbieren?

Am Beispiel des Antiepileptikums Carbamazepin verdeutlicht Röstel ein Ergebnis des Modells: Die Metabolite, die durch Transformation im menschlichen Körper ausgeschieden werden, vollzögen in den Kläranlagen quasi eine Art Rückumwandlung zum Ursprungsstoff. Die Wissenschaftler:innen simulierten mit ihrem Stoffflussmodell, wie das biologisch schwer abbaubare Medikament in den Gewässern am effektivsten reduziert werden könnte: durch den viel diskutierten Ausbau einer vierten Reinigungsstufe in Kläranlagen oder durch eine 50-prozentige Reduktion des Eintrags, zum Beispiel durch Einsparung oder Substitution.

Bei der Simulation zeigte sich, dass eine Reduzierung des Verbrauchs um 50 Prozent in diesem Fall die wirkungsvollste Möglichkeit sei, die Gewässer zu entlasten. „Dass eine Substitution nicht bei jedem Medikament einfach ist, versteht sich von selbst“, so die Geschäftsführerin der Dresdener Stadtentwässerung. Sie schlägt jedoch vor, dass dort, wo es Substitute gebe, ein Substitut ein guter Weg zur Eintragsverminderung sei.