Dass Sie selbst privat kein Mitglied eines Sozialen Netzwerks sind, ist angesichts der rasanten Entwicklung der Mitgliederzahlen von Social Media ziemlich unwahrscheinlich. Das machte Louisa Krüger vom Deutschen Apotheker Verlag am Freitag auf der INTERPHARM in Mannheim anhand von Nutzerstatistiken von Facebook, Whatsapp, Instagram und Co. deutlich. Warum also nicht auch als Unternehmen nutzen, was privat längst zum Alltag dazugehört? Wem dieses Argument nicht eingänglich genug ist, dem bot Krüger sieben gute Gründe, Social Media als Apotheke zu nutzen:

Marketing und Werbung – online lässt sich bei den Kund:innen nicht nur ein Bewusstsein für die Apotheke, sondern auch das Sortiment schaffen. Kundenbindung – online lässt sich nicht nur die Bekanntheit steigern, sondern auch die Fachkompetenz präsentieren. Digitale Aufmerksamkeit – Interaktion mit Kund:innen ist auch online möglich und gefragt. Kundenservice – mit einer guten Feedbackkultur lässt sich die Kundenzufriedenheit steigern. Loyale Community – auch die emotionale Bindung sollte online nicht unterschätzt werden. Vertrieb – online lassen sich spezifische Kundenwünsche erfüllen und der Umsatz steigern. Attraktivität als Arbeitgeber – Social Media ist nicht nur ein Schaufenster für Kund:innen, sondern auch für künftige Mitarbeiter:innen.

Die Argumente haben Sie überzeugt, aber Sie wissen nicht, wie Sie die Vielzahl an Social-Media-Plattformen gleichzeitig bedienen sollen? Dann dürfen Sie sich als Kund:innen von apotheken.de glücklich schätzen. Denn über mein.apotheken.de lassen sich seit Kurzem Posts für Instagram, Facebook und Google My Business gleichzeitig erstellen und (geplant) ausspielen. Krüger erläuterte, wie das genau geht.