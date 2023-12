GLP-1-Rezeptoragonisten – was tut sich bei Pfizer und Roche?

Rauf ging es laut finanzen.ch unterdessen bei der Roche-Aktie. Für 2,7 Milliarden US-Dollar erwarb das Schweizer Unternehmen das US-Unternehmen Carmot Therapeutics. Grund dafür dürfte die gut gefüllte Pipeline an GLP-1-Rezeptoragonisten von Carmot sein. In einer Pressemeldung gibt das Unternehmen an, derzeit drei Wirkstoffkandidaten in klinischen Phase zu prüfen:

CT-388, ein dualer GLP-1/GIP-Rezeptoragonist zur wöchentlichen Injektion, befindet sich in Phase 2.

CT-996, ein GLP-1-Rezeptoragonist zur oralen Einnahme, wird in einer Phase-1-Studie erprobt.

CT-868, ein zweiter dualer GLP-1/GIP-Rezeptoragonist zur täglichen Injektion, hat ebenfalls bereits die Studienphase 2 erreicht.

Gut möglich also, dass sich das Repertoire an GLP-1-Rezeptoragonisten in den nächsten Jahren erweitert.