Was Sie sonst noch in Mannheim unternehmen können

Die Reiss-Engelhorn-Museen decken mit den drei Ausstellungshäusern folgende Bereiche der Kulturgeschichte ab: ­frühe Menschheitsgeschichte, Kunstgeschichte und zeitgenössische Fotografie. Auf der Internetseite ist zu lesen, dass die Museen in den Bereichen Archäologie, Weltkulturen und Fotografie zu den bedeutendsten Ausstellungshäusern Europas zählen. Sie finden sie in den Quadraten C5, D5 und C4. Die Reiss-Engelhorn-Museen sind von Dienstag bis Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet, der Eintritt variiert hier je nach Ausstellung. Der Sammlungsschwerpunkt zu Kunst und Kultur liegt auf dem Alten Ägypten, es gibt unter anderem eine Sonderausstellung zu den Römern. Wenn Sie auf der INTERPHARM also genug über aktuelle pharmazeutische Themen erfahren haben, können Sie in den Engelhorn-Museen in die Kulturhistorie eintauchen.



Das Technoseum wirbt mit dem Spruch „nichts ist spannender als Technik“. Als leidenschaftlicher Apotheker denkt man sofort: „Doch, Pharmazie!“ Tatsächlich bietet das Technikmuseum neben der Geschichte und Funktionsweise der Energieversorgung und des Automobils, der Robotik und Bionik auch Themenräume zur Medizintechnik und Medizingeschichte. Wer etwa den Prozess der Industrialisierung von 1750 bis heute in interaktiven Experimenten nachvollziehen möchte, ist im Technoseum gut aufgehoben. Sie finden es in der Museum-Str. 1. Öffnungszeiten sind täglich von 9.00 bis 17.00 Uhr, der Eintritt kostet 12 Euro.