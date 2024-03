Junge Unternehmen auf der INTERPHARM

Das Standkonzept der Interpharm 2024 in Mannheim wurde speziell auf die Bedürfnisse der Start-up-Unternehmen zugeschnitten. Es umfasst ansprechende Networkzonen, Präsentationsbereiche sowie eine gemütliche Atmosphäre mit viel Grün. Das Konzept zielt darauf ab, junge Unternehmen in den Fokus zu stellen und ihnen eine optimale Plattform zu bieten, um sich zu präsentieren und potenzielle Partner oder Investoren zu treffen. Im Start-up-Bereich ist eine große Präsentationsfläche (mit technischer Ausstattung) integriert, in der Start-ups ihre Produkte, Dienstleistungen und Innovationen vorstellen können.