Ist der Begriff Long-COVID überholt?

Literatur

Brown M, Gerrard J, Sparrow T et al. Long COVID looks like other post-viral syndromes 12 months after infection. Vorveröffentlichung des Posters P0327 auf dem European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ECCMID 2024), Barcelona (Spanien), 27. bis 30. April 2024

Long COVID ‘indistinguishable’ from other post-viral syndromes a year after infection. Pressemitteilung der European Society of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ESCMID) vom 15. März 2024

Brown M, John Gerrard J, Lynne McKinlay L Ongoing symptoms and functional impairment 12 weeks after testing positive for SARS-CoV-2 or influenza in Australia: an observational cohort study. BMJ Public Health 2023; 1:e000060, doi:10.1136/bmjph-2023-000060

S1-Leitlinie Long/ Post-COVID - Living Guideline“, Stand 05.03.2023, gültig bis 04.03.2024