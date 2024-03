Am 18. März wird das neue Organspenderegister in Deutschland eingeführt. Für die Deutsche Gesellschaft für Chirurgie (DGCH) ist dieser Schritt nicht ausreichend, um dem Mangel an möglichen Spender:innen zu begegnen. Das teilte der Verband diese Woche mit. Man erwarte durch die Einführung des Registers keine signifikante Steigerung der Spendenbereitschaft, sagte DGCH-Generalsekretär Thomas Schmitz-Rixen: „Nur, weil nun etwas in ein Register eingetragen werden kann, erklären sich nicht automatisch mehr Menschen zur Organspende bereit“.