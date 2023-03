Die Hälfte hat einen Organspendeausweis

44 Prozent der Befragten haben in einem Organspendeausweis oder einer Patientenverfügung ihre Entscheidung zur Organ- und Gewebespende dokumentiert. 17 Prozent der Teilnehmenden der Telefonumfrage haben sich bereits entschieden, jedoch nichts schriftlich festgehalten. Etwas mehr als ein Drittel hat keine Entscheidung bezüglich einer Organ- oder Gewebespende getroffen. Wurde eine Entscheidung getroffen, fiel diese mit den bereits erwähnten 73 Prozent meist positiv aus. Dokumentierte Entscheidungen fallen häufiger zugunsten einer Einwilligung aus als undokumentierte. Widerspruch zur Organ- und Gewebespende erfolgt am häufigsten, wenn die Entscheidung in einer Patientenverfügung festgehalten wurde.