Der G-BA hat das IQWiG im November 2022 damit beauftragt, herauszufinden, ob ein Vitamin-B 12 -Mangel in das Neugeborenen-Screening aufgenommen werden sollte. Die vorläufigen Ergebnisse veröffentlichte das IQWiG im September 2023 und stellte sie zur Diskussion. In diesem Vorbericht wurde kein Nachweis für einen Vorteil des Screenings gesehen, da aussagekräftige Studien fehlten, um eine Nutzenaussage zu treffen. Nach dem Stellungnahmeverfahren wurde der Bericht überarbeitet und im Februar 2024 als Abschlussbericht an den

G-BA versandt. Nach sorgfältiger Auswertung der Stellungnahmen zum Vorbericht kommt das Institut nun im Abschlussbericht zum Ergebnis, dass zumindest beim Screening auf einen Vitamin-B 12 -Mangel die Vorteile überwiegen, erklärt das IQWIG.

Literatur

Neugeborenenscreening auf Vitamin-B12-Mangel: Die Vorteile überwiegen. IQWIG am 11.03.2024, Neugeborenenscreening auf Vitamin-B12-Mangel: Die Vorteile überwiegen (iqwig.de)

Neugeborenen-Screeening auf angeborene Stoffwechselstörungen, Endokrinopathien, schwere kombinierte Immundefekte (SCID), Sichelzellkrankheit, 5q-assoziierte spinale Muskelatrophie (SMA) und Mukoviszidose. S2k-Leitlinie 2022, 024-012_SCD-SMA_2022_02_08 (awmf.org)