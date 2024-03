Pubertätsblocker sind häufig synthetische Analoga des Gonadotropin-Releasing-Hormons (GnRH). Die zyklische Freisetzung von GnRH ist Voraussetzung für eine normale männliche und weibliche Sexualfunktion. In Großbritannien wurde im Jahr 2020 das National Institute for Health and Care Excellence (NICE) beauftragt, die Wirksamkeit von GnRH-Analoga zu überprüfen: „Insgesamt wurde kein statistisch signifikanter Unterschied in Bezug auf Geschlechtsdysphorie, psychische Gesundheit, Körperbild und psychosoziales Funktionieren bei Kindern und Jugendlichen festgestellt, die mit GnRH-Analoga behandelt wurden“, hieß es vom NHS.