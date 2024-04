Nicht zu früh in die Entwicklung einzugreifen, ist die eine Leitplanke; andererseits kann der geeignete Zeitpunkt auch verpasst werden: Bei einer Brustentwicklung bei Transjungen – also biologischen Mädchen –, kann ein Pubertätsblocker lediglich eine geringe Volumenreduktion erreichen, andererseits Hitzewallungen durch den Estradiol-Entzug verursachen. „In der Vergangenheit wurden zum Beispiel bei Transjungen, die schon weiter in der Pubertät waren, durchaus Pubertätsblocker eingesetzt. Das haben wir in den letzten Jahren größtenteils verlassen und setzen jetzt hauptsächlich Gelbkörperhormone ein, um zum Beispiel zu verhindern, dass es zur Menstruation kommt,“ sagte Wüsthof. Auch bei den Transmädchen – den biologischen Jungen – würden bei den Älteren durchaus eher Antiandrogene und nicht Pubertätsblocker verwendet. Ziel sei letztlich zu verhindern, dass diese Menschen mit einer lebenslangen Stigmatisierung konfrontiert werden, zum Beispiel wenn Transmädchen am Stimmbruch erkennbar bleiben oder Transjungen an der Brustentwicklung, und beide Geschlechter am Körperbau.

Die unter Federführung der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie (DGKJP) erstellte Leitlinie soll die 1999 erstmals erstellte und 2013 aktualisierte S1-Leitlinie ablösen. Die Entwurfsfassung befindet sich derzeit in der Kommentierungsphase durch die beteiligten Fach­gesellschaften.