Das E-Rezept ist inzwischen fester Bestandteil im Apothekenalltag. Doch mit der großen Anzahl elektronischer Verordnungen tauchen auch immer wieder Detailfragen in den Offizinen auf – insbesondere, da in vielen Fällen noch nicht klar ist, wie die Krankenkassen ihre Retax-Praktiken an die neuen Gegebenheiten anpassen werden.