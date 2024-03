In Göttingen wollen die Protestierenden mit Passanten die Herzdruckmassage üben – falls zukünftig keine Ärzte mehr dafür zur Verfügung stehen. In Homburg im Saarland wollen die Streikenden einen Notfallkoffer an Vertreter des Finanzministeriums übergeben. Auch hier lautet die Botschaft: „Versorg dich selbst, sonst versorgt dich (bald) keiner (mehr)!“

TdL-Verhandlungsführerin Heinold zeigte sich unterdessen optimistisch, die Tarifverhandlungen mit dem Marburger Bund zeitnah zum Abschluss zu führen: „Ich setze darauf, dass wir in der kommenden Verhandlungsrunde Ende März in konstruktiven Gesprächen eine für beide Seiten akzeptable Lösung finden.“ Das teilte sie am Montag gegenüber der Deutschen Presseagentur mit. Sie betonte jedoch, dass sich die Verhandlungsergebnisse an der Gehaltsentwicklung der übrigen Beschäftigten der Länder orientieren müssten. Sie stellte eine Steigerung von mehr als 10 Prozent für Ärztinnen und Ärzte der Uni-Kliniken in Aussicht.