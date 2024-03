Was Netzwerkerinnen im Gesundheitswesen antreibt

Lady-Lobby: Die Lady-Lobby ist ein interdisziplinäres Netzwerk von Frauen in Führungspositionen aus unterschiedlichen Bereichen des deutschen Gesundheitswesens. Gegründet im Herbst 2004 von der Rechtsanwältin und Politikberaterin Ruth Heintskill, entwickelte sich die Gruppe rasch zu einem sehr breit und ausgeglichen aufgestellten Netzwerk. Heute besteht die Lady-Lobby aus über 20 Repräsentantinnen aus nahezu allen Bereichen des Gesundheitswesens. Sie kommen von Seiten der Leistungserbringer, gesetzlichen Krankenkassen und privaten Versicherern, aber auch aus forschenden Pharmaunternehmen und von Medizintechnikherstellern sowie Dienstleistern im Gesundheitswesen. Diese Zusammensetzung fördert nicht nur den externen Austausch mit der Politik, mit den Vertretern der Selbstverwaltung und zahlreichen anderen Gremien im Gesundheitswesen, sie regt auch zum internen Austausch über das Verständnis für die Positionen und die Tätigkeits- und Interessenbereiche der Ladies untereinander an. Wer mitmachen möchte, muss aus dem Netzwerk heraus vorgeschlagen werden.

Healthcare Frauen (HCF): Die HCF sind ein Netzwerk für weibliche Führungskräfte im Gesundheitswesen. Gegründet wurden die Healthcare Frauen e. V. 2006 mit dem Ziel, eine starke Gemeinschaft von erfolgreichen Managerinnen des Gesundheitswesens zu bilden, die sich für mehr Vielfalt in den Führungsetagen von Unternehmen, Institutionen und Politik einsetzt. In der Folge wurde dann ein Mentoring-Programm ins Leben gerufen, um Frauen auf dem Weg ins Topmanagement zu begleiten. Heute zählen die Healthcare Frauen etwa 200 Mitglieder aus allen Bereichen des Gesundheitswesens, die sich bei verschiedenen Themen einbringen und engagieren und mit anderen Akteuren in Austausch treten. Der Aktionstag für Frauengesundheit #gored z. B. wurde in Deutschland von HCF mitinitiiert. Für eine Mitgliedschaft ist die erste oder zweite Führungsebene in einem Unternehmen mit mindestens 50% seines Geschäftsfeldes in der Health­care-Branche Voraussetzung. Mehr Infos unter www.healthcare-frauen.de

Spitzenfrauen Gesundheit: Der Verein Spitzenfrauen Gesundheit e. V. will laut Webseite die Gleichberechtigung von Frauen im Gesundheitswesen fördern und in der Gesundheitspolitik die beruflichen und sozialen Interessen der Frauen wahren sowie Gender-bezogene Ansätze in der Medizin und gesundheitlichen Versorgung vorantreiben. Entstanden ist das Bündnis 2019 aus der Idee, Frauen aus unterschiedlichen Bereichen des Gesundheitssystems zusammenzuführen im Zusammenhang mit einer „Kleinen Anfrage“ verschiedener Abgeordneter zum Thema „Entwicklung zum Frauenanteil in der Selbstverwaltung im Gesundheitswesen“. Die in der Antwort der Bundesregierung enthaltenen ernüchternden Ergebnisse in Bezug auf die Repräsentanz von Frauen in Führungspositionen im Gesundheitswesen machten klar, dass hier dringender politischer Handlungsbedarf besteht. 2020 wurde schließlich der Verein gegründet. Aktuell hat er 171 Mitglieder. Die Mitgliedschaft kann auf der Webseite beantragt werden. Mehr Infos unter https://spitzenfrauengesundheit.de

#DenkfabrikApotheke: Die Denkfabrik Apotheke wurde 2012 von einer Gruppe Frauen aus der Apothekenbranche gegründet. Sie setzt sich für die Stärkung der Apotheken vor Ort ein. Ziele sind unter anderem das Vernetzen von Apotheker*innen sowie die Förderung des Wissenstransfers untereinander. Außerdem hat es sich die Denkfabrik zur Aufgabe gemacht, die Sichtbarkeit der Apotheker*innen im berufspolitischen Kontext, in der interprofessionellen Zusammenarbeit und in der Öffentlichkeit zu erhöhen und sich dafür einzusetzen, dass Apotheker*innen maßgeblichen Einfluss erhalten, um das Gesundheitssystem aktiv mit- und weiter­zuentwickeln. Mehr Infos unter https://denkfabrik-apotheke.de