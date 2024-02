Frauenherzen schlagen anders

Die Pharma-Unternehmerin Conin-Ohnsorge hat die Healthcare-Frauen e. V. gegründet - es ist ein Netzwerk führender Managerinnen der Gesundheitsbranche. Mit dem deutschlandweiten Aktionstag GoRed Day will das Netzwerk am 2. Februar darauf aufmerksam machen, dass Frauen in der Medizin zu wenig berücksichtigt werden. Der Fokus liegt 2024 auf der Herzgesundheit. Ziel ist die Stärkung des politischen und öffentlichen Bewusstseins für Herzerkrankungen bei Frauen und für Gender-Medizin.

Aktionen am Freitag auf Social Media

Wer sich an der Aktion beteiligen will, soll ein Foto von sich mit einem roten Accessoire oder Kleidungsstück in den sozialen Netzwerken posten (Hashtags #GoRed #FrauenHerzenSchlagenAnders #HerzHirnAllianz). Bei der GoRed-Aktion kann jeder mitmachen: Apotheken, Unternehmen, Privatpersonen, Organisationen und Gesundheitsdienstleister. Ein Social-Media-Kit mit Logo, Textvorschlägen und Anleitung ist online unter agingforfuture.de/frauenherzen/ kostenfrei als Download verfügbar.