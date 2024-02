Alarmstufe Rot - ein Zeichen für Frauenherzgesundheit

Auftakt mit Vertretern aus Politik und Gesundheitswirtschaft

Initiiert wurde die Aktion von den Healthcare-Frauen gemeinsam mit der Herz-Hirn-Allianz, die schon am Donnerstag bei einem parlamentarischen Frühstück in Berlin mit Gästen aus Politik und Gesundheitswirtschaft und einem Kick-off-Event am Abend auf das Thema einstimmten. Nach einem Grußwort der Initiatorinnen Vanessa Conin-Ohnsorge und Leonie Uhl sprach Sigrid Evelyn Nikutta, Vorstand Güterverkehr Deutsche Bahn AG und Vorstandsvorsitzende DB Cargo AG, mit ihrem Impuls zum Thema „Frauenherzen schlagen anders – wie gehen Unternehmen (besonders) gut damit um?“.

Danach und später am Abend gab es dann zahlreiche Diskussionsbeiträge, unter anderem von Staatssekretärin Antje Draheim und von Herzchirurgin Viyan Sido, die über die Zukunft der Frauengesundheit sprach und die fünf Forderungen der Healthcare-Frauen an die Politik präsentierte. Davor hatte auch Anke Rüdinger, Mitglied des Geschäftsführenden Vorstandes der ABDA und Stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Apothekerverbandes, über die Förderung der Frauenherzgesundheit aus der Perspektive der Apotheker:innen gesprochen.

Viele Apotheken beteiligten sich an GoRed

Die ABDA-Vorständin Anke Rüdinger schrieb am Freitag auf Linkedin: „Gestern durfte ich die Initiative #GoRed #Frauenherzenschlagenanders unterstützen (…) und darüber sprechen, wie die Apotheken vor Ort als niedrigschwellige wohnortnahe Anlaufstellen, denen die Menschen in diesem Land ein hohes Vertrauen entgegenbringen, helfen können, dieses so wichtige Thema an die Frau zu bringen.“ Noch immer würde die Idee vorherrschen, dass Herzinfarkt Männersache sei. Doch Herz-Kreislauferkrankungen seien die häufigste Todesursache bei Frauen.

„Und nicht nur das: Frauen haben nach einem Herzinfarkt schlechtere Chancen auf Genesung als Männer, weil die Symptome bei Frauen sanfter daherkommen und oft nicht beachtet werden“, so Anke Rüdinger weiter. Obwohl es meistens die Frauen seien, die sich um die Familiengesundheit kümmerten, achteten viele Frauen noch viel zu wenig auf ihren Körper. „Da werden Symptome nach dem Motto „wird schon wieder werden“ weggelächelt. Und wenn Frau dann endlich zum Arzt geht, dann wird sie auch dort oft nicht sofort adäquat behandelt“, stellte Rüdinger fest.

Damit sich das ändere, brauche es ein breites Aktionsbündnis im Gesundheitswesen. „Viele, sehr viel Apotheken unterstützen den Aktionstag GoRed und werden auch gern (honorierte) Präventionsaufgaben zu diesem wichtigen Thema übernehmen“, so die ABDA-Vorständin.