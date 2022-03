Mit einem konstanten Frauenanteil von mehr als 75 Prozent ist das Gesicht der Gesundheitsversorgung weiblich. Doch das spiegelt sich in den Führungspositionen der Gesundheitswirtschaft nicht wider. Nicht einmal jede fünfte Stelle (17 %) im Topmanagement ist mit einer Frau besetzt. Organisationen wie der Bundesverband Managed Care (BMC), die Healthcare Frauen (HCF), die Denkfabrik Apotheke sowie die Spitzenfrauen Gesundheit e.V. plädieren deshalb für eine Weiterentwicklung von Unternehmenskultur und Organisationsstrukturen im Gesundheitswesen. Mit einer gemeinsamen Erklärung haben sich insgesamt elf Verbände und Initiativen in Berlin, die das gesamte Gesundheitswesen repräsentieren, am Montag gegenüber Politik, Unternehmen und Organisationen positioniert.

Paritätische Besetzung auf Führungsebene und mehr familienfreundliche Angebote

Die Erklärung sieht tiefgreifende Veränderungen vor: Sämtliche Führungsebenen im Gesundheitswesen sind demnach paritätisch zu besetzen. Dafür müssten Unternehmen und Politik Jobsharing und insbesondere Topsharing fördern, heißt es. „Es mangelt noch sehr an strukturellen Voraussetzungen für weibliche Führungskräfte. ArbeitgeberInnen müssen flexiblere und verlässlichere Arbeitsbedingungen schaffen, mit familienfreundlichen Terminregeln und mehr Angeboten zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf“, sagt Cornelia Wanke, HCF-Vorstandsmitglied und Mitgründerin des Vereins Spitzenfrauen Gesundheit.