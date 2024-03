Erfolgreiche Profilierung durch Eigenmarken

Nachteilig hierbei ist jedoch, dass es in diesem Fall natürlich passieren kann, dass Apotheken in der näheren Umgebung ebenfalls Kunde desselben Anbieters sind und (zwar mit jeweils auf die Apotheke gemünzte Etiketten) dieselben Produkte als Eigenmarke anbieten.

Standardzulassungen

Eine weitere regulatorisch einfache Möglichkeit eigene Produkte anzubieten, sind die Standardzulassungen des Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinprodukte. Dabei sind seit 1976 bestimme Fertigarzneimittel oder Arzneimittelgruppen gemäß § 36 AMG von der Zulassungspflicht freigestellt. Die Voraussetzung ist, dass eine Gefährdung der Gesundheit von Menschen und Tieren nicht zu befürchten ist und die erforderliche Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit erwiesen ist. Die Standardzulassungen umfassen eine große Bandbreite von arzneilich wirksamen Bestandteilen, wie etwa chemisch definierte Substanzen, wie beispielsweise Paracetamol oder Arzneitees. Sie bieten den Vorteil, Fertigarzneimittel im Rahmen einer Defektur, ohne aufwändiges Zulassungsverfahren, herzustellen.

Die Standardzulassungen beruhen dabei auf Monographien, die vom Bundesministerium für Gesundheit festgelegt wurden. Möchte eine Apotheke eine Standardzulassung nutzen, so muss das beim BfArM angezeigt werden. Dies gilt ebenfalls, wenn eine Änderung geplant ist oder wieder auf die Nutzung der Standardzulassung verzichtet wird. Seit 2012 kann diesen Meldeverpflichtungen elektronisch und somit papierlos, auf PharmNet.Bund.de nachgekommen werden.

Standardregistrierung

Bei homöopathischen Arzneimitteln gibt es ein ähnliches Verfahren – die sogenannte Standardregistrierung. Dabei können homöopathische Arzneimittel von der Einzelregistrierungspflicht freigestellt werden, wenn sie im „Homöopathischen Arzneibuch“ monographisch beschrieben und in der Anlage aufgeführt sind sowie für sie keine Zulassung erteilt ist. Zudem müssen sie den Anforderungen des „Homöopathischen Arzneibuches“ und der Anlage entsprechen. Momentan handelt es sich um 336 homöopathische Arzneimittel, die von der Pflicht zur Einzelregistrierung freigestellt sind.

Vorteile von Eigenmarken

Je nachdem welche Produkte als Eigenmarken in Frage kommen, können sie Lücken im Sortiment füllen und mögliche Abhängigkeiten von Herstellern und Großhändlern abfedern Bei der heutigen Fülle an Marken und Produkten scheint dieser Punkt zwar auf den ersten Blick nicht mehr allzu relevant, allerdings gewinnt er hinsichtlich der derzeitigen Lieferproblematik wieder an Bedeutung.

Verfolgt ein Apotheker zudem eine konkrete, vielleicht etwas speziellere Positionierung, kann es durchaus vorkommen, dass die ein oder andere Lücke auftaucht, die es zu füllen gilt. Manche Produkte, die gut in das Sortiment einer bestimmten Apotheke und zu ihrer Positionierung auf dem Markt passen, finden sich teils nicht in der Produktpalette von Herstellern in der jeweils benötigten Form. Ist das der Fall bietet sich die Entwicklung einer Eigenmarke an.

Positiv hervorzuheben ist ebenfalls, dass sich die Produktqualität und

-gestaltung sowie die Preisgestaltung selbst kontrollieren und gestalten lassen. Eigenmarken stärken die gesamte „Marke“ der eigenen Apotheke und die Corporate Identity, wenn sie durchdacht in das Gesamtbild passen. Apotheken heben sich dadurch, dass sie einzigartige Produkte anbieten, von der Konkurrenz und den Mitbewerbern und auch von kommerziellen Produkten ab. Das alles kann zu einem Wettbewerbsvorteil führen. Teils eröffnen sich in vielen Fällen ganz neue Wege für die Apotheke.

Sind die Kunden mit den Produkten zufrieden oder sehen sie sie gar als unverzichtbar an, kehren sie eher wieder in die Apotheke zurück. So kommt es zur Stärkung der Kundenbindung an die Apotheke.