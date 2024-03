Fit für den Krieg: Lauterbach plant den Ernstfall

Unterdessen haben sich zwei Experten aus dem Bereich der Katastrophen-Pharmazie an Lauterbach gewandt. In einem offenen Brief haben Thomas Wellenhofer und Ralf Schabik am Montag die Initiative des Ministers ausdrücklich begrüßt. Beide sind Apotheker und Führungskräfte des Katastrophenschutzes. Sie bemängeln, dass in den Ausführungen Lauterbachs noch nicht auf die Bedeutung der Vor-Ort-Apotheken eingegangen worden sei: „Leider finden wir in Ihren Ausführungen keine Aussagen zur Bedeutung der dezentralen Arzneimittelversorgung.“