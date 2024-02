Apothekerverbände schreiben an Regierungschefs der Ost-Bundesländer

Die ostdeutschen Bundesländer stehen mit Blick auf die Gesundheitsversorgung „vor einem absoluten Dilemma“. Das sagte Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff an diesem Donnerstag im Anschluss an die Ost-Ministerpräsidentenkonferenz (Ost-MPK) in Berlin. Die Demografie sei „am Arbeitsmarkt und in den Versorgungsstrukturen angekommen“, so Haseloff, der seit dem 1. Dezember für ein Jahr den Vorsitz der Ost-MPK führt.

Bislang habe man die Tatsache, dass sich die Geburtenzahlen seit 1989 im Osten halbiert hätten, einigermaßen auffangen können. Aber in den kommenden zehn Jahren würde die Zahl der Arzt- und Zahnarztpraxen um die Hälfte sinken, sollte dem nicht entgegengesteuert werden.

Auf dem Treffen sei unter anderem darüber diskutiert worden, den entsprechenden Staatsvertrag zu ändern, damit Absolventen eines Medizinstudiums in Ostdeutschland auch in der Region gehalten werden können. Es brauche da einen „höheren Zugriff“, so Haseloff. Das derzeitige Vergabesystem sei „zum Scheitern verurteilt“. Der Osten habe nichts von den „von uns teuer bezahlten Studienplätzen“.

Brief der ostdeutschen Apothekerverbände

Die ostdeutschen Apothekerverbände hatten vor der Ost-MPK in einem Brief die Ministerpräsidenten aufgerufen, sich mit „der prekären Situation der Apotheken“ zu beschäftigen. Das teilte der Landesapothekerverband Sachsen-Anhalt auf Anfrage der DAZ mit. Man habe die Situation ausführlich dargestellt und auch beispielsweise die Forderungen der ABDA nach einer kurzfristigen deutlichen Reduzierung des Kassenabschlags und der Änderung der Arzneimittelpreisverordnung thematisiert.