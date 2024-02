Verband geht erfolgreich gegen unberechtigte Retaxationen vor

Krankenkassen müssen wirtschaftlich arbeiten – keine Frage. Doch ihre Suche nach kleinsten Formfehlern bei der Rezeptbelieferung, um Apotheken die Rechnungen zu kürzen, hat schon seit langem bedenkliche Ausmaße angenommen. Erst im vergangenen Sommer sah sich der Gesetzgeber wieder veranlasst, einzugreifen.

Doch nicht jede Retaxation hat Bestand. Apotheker*innen, die sich wehren, können die von den Kassen einbehaltenen Summen oft erfolgreich zurückerlangen. Aber eigentlich liegt ihre primäre Aufgabe in der Patientenversorgung – und nicht darin, sich in langwierigen Verfahren gegen unberechtigte Aufrechnungen zu wehren. Und so werden einige Apothekerverbände für ihre Mitgliedsapotheken aktiv und kämpfen um die Rückzahlung zu Unrecht einbehaltene Gelder.