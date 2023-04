Der NRW-Gesundheitsminister war pünktlich. Um halb vier stand Karl-Josef Laumann (CDU) am gestrigen Mittwoch an der Kern Apotheke in Düsseldorf auf der Matte. In Begleitung des Vorsitzenden des Apothekerverbandes Nordrhein, Thomas Preis, nahm er sich eine Stunde, um sich ein Bild über die Situation in den Apotheken vor Ort zu machen, wie die Inhaberin der Kern Apotheke, Michelle Pohst, gegenüber der DAZ erklärte. Wenig Zeit, denn brennende Themen gibt es viele: Retaxationsfallen, sinnlose Regularien – und natürlich der tägliche Kampf mit den Lieferengpässen.

Der Gesundheitsminister habe eine Liste mit den aktuellen Lieferengpässen erhalten. Anhand von Candesartan wurde gezeigt, wie viel Arbeit und Kosten diese verursachen. Zudem ging es um aktuelle Probleme bei der Präqualifizierung für Trinknahrung – Laumann wollte genauer wissen, was Präqualifizierung ist und warum sie gebraucht wird.

Was die Hilfsmittelversorgung betrifft, konnte das Apohekenteam Laumann nicht nur über unbrauchbare Regularien aufklären. Am Beispiel eines für Salbutamol benötigten Spacers konnte es auch begreiflich machen, warum die Hilfsmittelversorgung nicht aus den Apotheken verschwinden darf. Das war viel Stoff für den Minister, kein Wunder, dass die Zeit am Ende nicht reichte. Aber Pohst war auch hierfür vorbereitet. Sie gab Laumann eine Übersicht zu unnötigen bürokratischen Abläufen in der Apotheke mit. Kurz gefasst umfasst sie folgende Punkte: