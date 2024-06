Die geplante Apothekenreform „bedroht die Arzneimittelversorgung der Menschen“. Das sagte ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening an diesem Mittwoch in einer Stellungnahme. Es sei „keine Weiterentwicklung der apothekerlichen Tätigkeit in den Apotheken vor Ort, sondern kommt einem Trojanischen Pferd gleich“.

Kurz zuvor hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung über den ihr bis dahin exklusiv vorliegenden Referentenentwurf berichtet. Seither haben sich zahlreiche Apothekerverbände und -kammern zu Wort gemeldet.

Mit Blick auf die Pläne zu Apotheken ohne ständige Anwesenheit eines Apothekers und zu Zweigapotheken sagte die Präsidentin des Landesapothekerverbands Baden-Württemberg, Tatjana Zambo, laut einer Pressemitteilung: „Ein solches Pseudo-Apotheken-Konzept als Zukunftsvision für die Arzneimittelversorgung in Deutschland verkaufen zu wollen, grenzt schon fast an Unverschämtheit – mindestens aber an vollständiger Unkenntnis der Versorgungsrealität.“