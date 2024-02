Verbraucher schätzen digitale Angebote in Apotheken

Den Angaben zufolge bewerten weiterhin viele Befragte Leistungen wie das Bezahlen per Smartphone oder Online-Bestellungen gekoppelt mit Lieferung per Botendienst als sehr beziehungsweise eher wichtig. Eine eigene Apotheken-App hielten demnach etwa 30 Prozent der Teilnehmer als sehr wichtig oder eher wichtig.

Hohe Relevanz bei jungen Menschen

Ein weiteres Ergebnis der Untersuchung: Wenngleich digitale Leistungen in allen Altersklassen gefragt sind, ist die Relevanz bei jüngeren Zielgruppen und damit bei den Apothekenkunden von morgen in vielen Punkten besonders ausgeprägt. Allerdings befindet sich die Altersgruppe 36 bis 50 Jahre in ihren Bedürfnissen nur knapp hinter denen der beiden jüngeren Gruppen der Studie. Selbst bei den 51- bis 65-Jährigen macht sich laut Noweda ein recht hoher Bedarf nach digitalen Leistungen bemerkbar. So sei die Möglichkeit, Rezepte bereits vor dem Besuch der Apotheke online zu übermitteln, von 22,4 Prozent der 26- bis 35-Jährigen, 27,2 Prozent der 36- bis 50-Jährigen und 24 Prozent der 51- bis 65-Jährigen schon genutzt worden.

„Wenig überraschend ist, dass der Wunsch nach digitalen Lösungen und Ergänzungen auch bei Apothekenkunden ausgeprägt ist und unbedingt bedient werden sollte, um ein vollständiges Abwandern zu industriellen Versendern zu verhindern. Das gilt insbesondere im Hinblick auf Chroniker, deren Medikation planbar ist“, so Noweda-Chef Kuck.