Mit dem Zukunftspakt den Versendern die Stirn zeigen

„Auch der letzte glühende Verehrer des internationalen Versandhandels sollte nun endlich verstanden haben, dass es ohne die Vor-Ort-Apotheken nicht geht“, konstatierte Noweda-Chef Dr. Michael Kuck in seinem Vorstandsbericht. Und forderte daher: „Unsere neue Regierung muss es als ihren fundamentalen Auftrag begreifen, die soziale Infrastruktur unserer beispielhaften Apothekenlandschaft mit allen Kräften zu schützen und zu fördern.“ Im Rahmen seiner Rede ging Kuck ausführlich auf die Leistungen der Apotheken und des Großhandels in der Corona-Krise ein. Die Monate ab Ostern hätten bei der Noweda – wie in den Apotheken – ganz im Zeichen der Impfstoffverteilung gestanden. Die IT arbeitete an den Wochenenden durch, in der Kommissionierung begann das stundenlange Verpacken in den Kühlzellen mitten in der Nacht.