Anspruch auf Ausdruck des E-Rezept-Tokens: Wo steht das eigentlich?

E-Rezepte bzw. deren Token auf Paper auszudrucken, klingt im ersten Moment widersinnig – typisch Digitalisierung Made in Germany. In puncto Arzneimitteltherapiesicherheit hat der Ausdruck des Tokens aber Vorteile. Denn genauso wie beim Muster 16 sehen Patient*innen, was ihnen verordnet wurde und können ggf. gleich noch in der Arztpraxis auf Fehler hinweisen, wie zum Beispiel eine falsche Wirkstärke.

Werden E-Rezepte durch Stecken der Versicherungskarte in der Apotheke abgerufen, geht das nicht. Zudem stört es manche Patient*innen, „nichts in der Hand zu haben“. Auch hier hilft der Ausdruck.

Wird die Gematik-App verwendet, neben dem Papierausdruck der zweite von Anfang an vorgesehene Einlöseweg, gibt es zwar ebenfalls Transparenz bezüglich der verschriebenen Präparate. Die wird aber bekanntermaßen kaum genutzt.